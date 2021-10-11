Bir alışveriş dolayısıyla karşımdaki kişiyle senet imzaladık. Taksitlendirmeye gittik. Fakat o kişi senetlere rağmen ödemesini yapmıyor. Uygulayacağım hukuki yol ne olabilir?
Senet iki kişi arasında bir satış ya da hizmet sonucunda gerçekleşebilmektedir.
Senet imzalamak, ödenecek olan borcun yazılı beyanıdır. Bu, ödemeyi kabul etmek ve söz vermek olarak da geçmektedir. Hukuki olarak sözleşmeler her zaman bizim için önemlidir, çünkü alacak temini demektir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yer alan üç mevcut senet tipi vardır. Bunlar, çek, bono ve poliçedir. Hepsi farklıdır ama benzerlikleri vardır. Kişilerin aralarında imzaladıkları senetlerde noter onayına gerek duyulmaz.
Burada önemli olan durum, uygun şartlara ve kurallara göre hazırlanmış senet olmalarıdır. Bir senet anlaşması sonucunda vadesi gelmiş ancak halen ödenmemiş senet artık 'ödenmemiş senet' kapsamına girmektedir.
Bu açıdan senetlerin tahsilatı için iki yol takip edilebilir. Birincisi elden tahsil etme yöntemidir.
Diğeri ise banka aracılığı ile tahsil edilen senettir.
Vade tarihinden itibaren 2 gün içinde tahsil edilebilmektedir.
Eğer kişi imzalanan senet karşısında ödememekte direniyor ve vadesi geçeli uzun zaman oluyorsa, icra takip işlemleri ile bir hukuk bilirkişisinden destek alınmalıdır. Böylelikle ödemesi için kendisine tanınan yasal süreç takip edilebilir.
Senetler ödenmezse...
Bir alışveriş dolayısıyla karşımdaki kişiyle senet imzaladık. Taksitlendirmeye gittik. Fakat o kişi senetlere rağmen ödemesini yapmıyor. Uygulayacağım hukuki yol ne olabilir?
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