Eşyalarıma haciz geldi. Haczedilen mallarıma ne olacak? Yakında elime para geçecek, onları geri alabilir miyim?
Borçlarını ödeyemeyen kişilerin, taşınır ve taşınmaz mallarına, idari veya adli mahkeme kararı ile el konulması işlemine haciz denir. Borçlunun gayrimenkulleri, araçları, hissesi olan şirketleri, evi veya işyerindeki menkul malları, banka hesaplarındaki nakdi varlıkları veyahut da 3'üncü kişilerdeki hak ve alacakları haczedilebilir. İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle, borçlu olan kişinin hayati ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan eşyaları ile meslek ve sanatını idame ettirmek için kullandığı işyerinde bulunan eşyalar haciz konusu yapılamayacaktır. Bu yasal düzenleme ile alacaklının alacağına ulaşmasının güçleştiği düşünülse de, bir kişinin hayatını veya mesleğini idame ettirmek için kullandığı ev ve iş eşyalarının haczedilememesi yönündeki bu düzenleme oldukça insani ve adil olandır. Haczedilemeyecek ev eşyaları genel olarak buzdolabı, televizyon, fırın, ocak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev eşyalarıdır. Herhangi bir eşyadan 2 tane varsa, bunlardan ikincisi lüks sayılacağından artık haczi mümkündür.
Bunlar dışında kalan mal ve eşyaların haczi mümkündür. Haczedilen eşyalar ya yeddiemin sıfatı ile borçlunun uhdesinde bırakılır ya da kaldırılarak yeddiemin deposunda muhafaza edilir.
Borçlu, satışın kesinleşmesi anına kadar borcunu ödeyerek mallarını, eşyalarını geri alabilir. Borçlunun ödeme yapmaması veya alacaklı ile anlaşamaması halinde, eşyaları için kıymet takdiri yaptırılarak satışa çıkartılacaktır. Satış sonucunda elde edilen para dosya borcundan düşülerek alacaklıya ödenecektir.
Borcu ödeyen eşyasını geri alır
Eşyalarıma haciz geldi. Haczedilen mallarıma ne olacak? Yakında elime para geçecek, onları geri alabilir miyim?
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