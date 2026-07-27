TÜBİTAK, KOBİ'lerin AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini artırmak amacıyla yeni destek dönemini başlattı. Eurostars-3 Uluslararası Destek Programı ile TEYDEB kapsamındaki Sanayi AR-GE ve KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programları başvurulara açıldı. Çağrı kapsamında yeni ürün geliştirilmesi, maliyetleri azaltacak tekniklerin oluşturulmasına yönelik projeler bekleniyor. Çağrıyla, uluslararası AR-GE ve yenilik projeleriyle başvurmak isteyen Türkiye'de yerleşik KOBİ'lere destek verilecek.

TÜBİTAK, KOBİ'lere AR-GE projeleri için 20 milyon TL hibe desteği verecek. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) KİMLER BAŞVURABİLİR? Çağrıya Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile araştırma altyapıları başvurabilecek. Aynı uluslararası projede Türkiye'den birden fazla kuruluşun bulunması halinde, Türk ortaklar ayrı ayrı değil, birlikte tek bir ulusal ön proje ve ikinci aşama proje başvurusu yapacak. Çağrı için uluslararası başvurular, 10 Eylül'de sona erecek. Ulusal ön proje başvuruları da 24 Eylül'de tamamlanacak.