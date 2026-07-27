Adana'da bir gecede 4 ayrı cinayet: Dondurmacı Yusuf Erdem ve 3 kadın öldürüldü
Adana'da son 24 saatte 4 ayrı cinayet işlendi. 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü. Onlardan biri de cinayetten saniyeler önce katiline el sallayan dondurmacı Yusuf Erdem'di...
Adana kanlı gece ile sarsıldı. 4 ayrı cinayet vakasında 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Silah sesleri Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinden yükseldi.
Korkunç bir cinayete kurban gidenlerden biri dondurmacı Yusuf Erdem'di. Kimliğibelirsiz bir şahıs Yusuf Erdem'in (29) iş yerine gitti. Kamera görüntülerine göre Yusuf Erdem bu sırada cep telefonuyla görüşüyordu. Erdem telefon ekranını saldırgana gösterdiği sırada katil el salladı.
Ardından da Erdem'e kurşun yağdırdı. Erdem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan aranıyor.
KIZININ YANINDA...
İkinci olay ise Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşandı. H.E.K. adlı cani adam boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K.'nın (40) evini bastı. 7 yaşındaki kızının yanında uyuyan karısını başından vurup öldürdü. 30 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Vahşetin bir diğer adresi Seyhan'dı. Reyhan Acar (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
GÖRGÜ TANIKLARINI VURDU
Son olay ise gece saatlerinde Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman A. önce tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı tabancayla öldürdü. Daha sonra cinayete tanık oldukları için Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'e (28) kurşun yağdırdı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.