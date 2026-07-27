CANLI YAYIN
Geri

Adana'da bir gecede 4 ayrı cinayet: Dondurmacı Yusuf Erdem ve 3 kadın öldürüldü

Adana'da son 24 saatte 4 ayrı cinayet işlendi. 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü. Onlardan biri de cinayetten saniyeler önce katiline el sallayan dondurmacı Yusuf Erdem'di...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adana kanlı gece ile sarsıldı. 4 ayrı cinayet vakasında 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Silah sesleri Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinden yükseldi.

Adana'da bir gecede 4 ayrı cinayet: Dondurmacı Yusuf Erdem ve 3 kadın öldürüldü-2

Korkunç bir cinayete kurban gidenlerden biri dondurmacı Yusuf Erdem'di. Kimliğibelirsiz bir şahıs Yusuf Erdem'in (29) iş yerine gitti. Kamera görüntülerine göre Yusuf Erdem bu sırada cep telefonuyla görüşüyordu. Erdem telefon ekranını saldırgana gösterdiği sırada katil el salladı.
Ardından da Erdem'e kurşun yağdırdı. Erdem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan aranıyor.

Adana'da bir gecede 4 ayrı cinayet: Dondurmacı Yusuf Erdem ve 3 kadın öldürüldü-3

KIZININ YANINDA...

İkinci olay ise Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşandı. H.E.K. adlı cani adam boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K.'nın (40) evini bastı. 7 yaşındaki kızının yanında uyuyan karısını başından vurup öldürdü. 30 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da bir gecede 4 ayrı cinayet: Dondurmacı Yusuf Erdem ve 3 kadın öldürüldü-4

Vahşetin bir diğer adresi Seyhan'dı. Reyhan Acar (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adana'da bir gecede 4 ayrı cinayet: Dondurmacı Yusuf Erdem ve 3 kadın öldürüldü-5

GÖRGÜ TANIKLARINI VURDU

Son olay ise gece saatlerinde Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Osman A. önce tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz'ı tabancayla öldürdü. Daha sonra cinayete tanık oldukları için Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'e (28) kurşun yağdırdı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Adanada dondurmacıda cinayet: 1 ölü 1 yaralıAdanada dondurmacıda cinayet: 1 ölü 1 yaralı
Adana'da dondurmacıda cinayet: 1 ölü 1 yaralı
Adanada mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandıAdanada mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandı
Adana'da mahalle bekçisi, boşanma davası açan eşini evinde tabancayla vurdu: 30 dakikada yakalandı
Adanada 1i kadın 3 kişi vurularak öldürüldü: Şüpheli yakalandıAdanada 1i kadın 3 kişi vurularak öldürüldü: Şüpheli yakalandı
Adana'da 1'i kadın 3 kişi vurularak öldürüldü: Şüpheli yakalandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana'da bir gecede 4 ayrı cinayet: Dondurmacı Yusuf Erdem ve 3 kadın öldürüldü-7 Adana'da bir gecede 4 ayrı cinayet: Dondurmacı Yusuf Erdem ve 3 kadın öldürüldü-8 Adana'da bir gecede 4 ayrı cinayet: Dondurmacı Yusuf Erdem ve 3 kadın öldürüldü-9

Batman'da mezarlıkta kanlı pusu! Husumetliler kurşun yağdırdı: 3 ölü, 2 yaralı
SONRAKİ HABER

Batman'da mezarlıkta infaz
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler