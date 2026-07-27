Adana kanlı gece ile sarsıldı. 4 ayrı cinayet vakasında 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Silah sesleri Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinden yükseldi.

Korkunç bir cinayete kurban gidenlerden biri dondurmacı Yusuf Erdem'di. Kimliğibelirsiz bir şahıs Yusuf Erdem'in (29) iş yerine gitti. Kamera görüntülerine göre Yusuf Erdem bu sırada cep telefonuyla görüşüyordu. Erdem telefon ekranını saldırgana gösterdiği sırada katil el salladı.

Ardından da Erdem'e kurşun yağdırdı. Erdem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan aranıyor.