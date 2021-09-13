Evlilik sözleşmesinin bağlayıcılığı vardır

Evleneceğim kişi evlilik sözleşmesi istiyor. Bağlayıcılığı nedir?

Hukukta taslak halinde herkese sunulan bir evlilik sözleşmesi bulunmamakla beraber, eşler kendi koşullarına göre belirleyecekleri şartlarla, evlilik birliği içindeki malların nasıl paylaştırılacağı konusunda evlilik sözleşmesi yapabilir ve bu sözleşme hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesinin imzalanması ile eşler, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı rejimlerini seçebilir. Evlilik sözleşmesi yapmayan eşler arasında kanuni mal rejimi olan Edinilmiş Mallara Katılma rejimi geçerlidir.

Öz babamın soyadını almak istiyorum. Mümkün mü?

Eğer nüfusta başka bir erkek baba hanesinde kayıtlı değilse, öz babanızın soyadını alabilmeniz için öz babanızın sizi tanıması gerekir. Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. Yani nüfusta başka bir erkek baba olarak kayıtlı ise bu durumda da soybağının reddi davası açmalısınız. Eğer babanız sizi babası olarak tanımıyorsa, babanıza karşı da babalık davası açarak aranızdaki biyolojik babalık ilişkisini ispatlamanız gerekmektedir. Bu davalara aile mahkemeleri bakmakla görevlidir.