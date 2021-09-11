İşveren iş kazasında tazminat öder

İŞ kazası geçirdim. İşveren benimle ilgilenmiyor. Haklarım nelerdir?

İş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir. Bu tazminata sürekli iş göremezlik tazminatı da denilmektedir. Bunun yanı sıra tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz.

5 yılı aşkın süredir aynı işyerinde çalışıyorum. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşçiye ödenecek olan kıdem tazminatının hesaplaması için öncelikle işçinin son aldığı giydirilmiş brüt 30 günlük ücretinin hesaplanması gerekmektedir. Ardından da bu ücret, çalışmış olduğu süre ile çarpılacak ve düşülmesi gereken damga vergisinden sonra çıkan tutar işçiye ödenecektir.

Bir yıldan artan süreler de hesaplamaya dahil edilir.

Kıdem tazminatına esas teşkil eden giydirilmiş brüt ücret tutarı ilgili yıl için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ise kıdem tazminatı tavan tutarı esas alınır. İşveren dilerse kıdem tazminatı tavanını dikkate almaksızın da yüksek ödeme yapabilir.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, tavan ücreti aşan kısım gelir vergisine tabi olup, bu kısım için gelir vergisi hesaplanarak vergi kesintisi yapılmalıdır.