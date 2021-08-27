Nişan takılarında zaman aşımı var

Nişanlım ile ayrıldık. Ailemin taktıklarını vermek istemiyor. Ne yapabilirim?

Bu konuda kanun çok açık.

Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden "Hediyelerin geri verilmesi" başlıklı 122. maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca TMK 120 gereği şartları var ise nişanlınıza karşı tazminat davası da açabilirsiniz.

Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

Eşimle ayrıldık. Çocuğumu göremiyorum. Ne yapabilirim?

İcra müdürlüğüne başvurarak cebri icra yoluyla çocuğunuzu görebilirsiniz.

Burada önemli olan, icra yoluyla çocuk teslimine gidilirken heyette mutlaka bir pedogogun da bulunmasıdır. Ayrıca mahkemeye başvurarak velayetin değiştirilmesini de talep edebilirsiniz.