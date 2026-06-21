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Hatay'da nişanlısından ayrılmak isteyen kadın ve babası silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Lamiya Azazi, nişanlısı Üstün Ç.'den ayrılma kararı aldı. Çıldıran damat adayı, konteyneri bastı. Kadın ve ve babasına silahla kurşun yağdırdı. Katil, tutuklandı...

Kaynak Gazete
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Hatay'da nişanlısından ayrılmak isteyen kadın ve babası silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Hatay'da ayrılık kararı dehşetle sonuçlandı. Lamiya Azazi (30), yaklaşık 7 ay önce Üstün Ç. isimli şahıs ile nişanlandı. Genç kadın, adamdan ayrılmak istedi. Bu duruma öfkelenen damat adayı, Lamiya Azazi'nin yaşadığı konteyneri bastı. İkili arasında tartışma çıktı. Üstün Ç., banyoya sığınan Azazi'ye silahla ateş açtı.

Babası Yusuf Azazi'ye kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı baba-kız, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ölen arkadaşı Lamiya'nın en son kendisiyle telefonda konuştuğunu ifade eden N.H., içeriye girdiğinde arkadaşı Lamiya'nın banyoda vurulduğunu, durumunun çok kötü olduğunu ve dışarıda annesinin bağırdığını söyledi.
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