Gaziantep ve Diyarbakır'da evlat dehşeti: İki ilde iki baba oğulları tarafından öldürüldü
Gaziantep ve Diyarbakır'da yaşanan iki ayrı aile faciası, vicdanları sızlattı. Biri 17, diğeri 34 yaşındaki iki kişi, babalarını silahla hayattan kopardı.
Giriş Tarihi:
İki ilde yaşanan iki ayrı aile faciası, yürekleri yaktı. Gaziantep'te dün iddiaya göre; Mehmet Özhan (43) ile oğlu Emin Özhan (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Emin Özhan, babası Mehmet Özhan'ı pompalı tüfekle katletti. Katil evlat, gözaltına alındı.
ÖFKE HASADI
Bir diğer acı olay ise dün Diyarbakır'da yaşandı. Mesut D. (34), hasattan payına düşen buğdayın az olduğunu öne sürerek tartıştığı babası Nesih D.'yi (63) slahla öldürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
ÖFKE HASADI
Bir diğer acı olay ise dün Diyarbakır'da yaşandı. Mesut D. (34), hasattan payına düşen buğdayın az olduğunu öne sürerek tartıştığı babası Nesih D.'yi (63) slahla öldürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam