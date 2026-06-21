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Gaziantep ve Diyarbakır'da evlat dehşeti: İki ilde iki baba oğulları tarafından öldürüldü

Gaziantep ve Diyarbakır'da yaşanan iki ayrı aile faciası, vicdanları sızlattı. Biri 17, diğeri 34 yaşındaki iki kişi, babalarını silahla hayattan kopardı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Gaziantep ve Diyarbakır'da evlat dehşeti: İki ilde iki baba oğulları tarafından öldürüldü
İki ilde yaşanan iki ayrı aile faciası, yürekleri yaktı. Gaziantep'te dün iddiaya göre; Mehmet Özhan (43) ile oğlu Emin Özhan (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Emin Özhan, babası Mehmet Özhan'ı pompalı tüfekle katletti. Katil evlat, gözaltına alındı.

ÖFKE HASADI

Bir diğer acı olay ise dün Diyarbakır'da yaşandı. Mesut D. (34), hasattan payına düşen buğdayın az olduğunu öne sürerek tartıştığı babası Nesih D.'yi (63) slahla öldürdü. Polis, şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
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Gaziantep ve Diyarbakır'da evlat dehşeti: İki ilde iki baba oğulları tarafından öldürüldü-2 Gaziantep ve Diyarbakır'da evlat dehşeti: İki ilde iki baba oğulları tarafından öldürüldü-3 Gaziantep ve Diyarbakır'da evlat dehşeti: İki ilde iki baba oğulları tarafından öldürüldü-4
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