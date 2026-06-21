Kılıçdaroğlu yeni oluşum peşinde: CHP’de özgür özel kanadı istifaya hazırlanıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partiyi genel seçimlere götürmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Giriş Tarihi:
CHP'DE mutlak butlan kararından bu yana devam eden iç savaşın, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatille birlikte büyük oranda son bulacağı değerlendiriliyor. Bu tarihe kadar Yargıtay'dan karar çıkmaması halinde, Özgür Özel ve destekçilerinin CHP'den istifa ederek yeni partiye geçiş yapması bekleniyor.
'ARINMA' TAM GAZ
Genel merkez kanadı da "arınma" sürecinin yaklaşık 2 ay içerisinde tamamen son bulacağını, eylül ayından itibaren ülke gündemine dönüş yapmayı hedeflediklerini vurguluyor. Kılıçdaroğlu'nun genel seçimlerde "Cumhuriyetçi- Milliyetçi-Atatürkçü" temel üzerinde yeni bir oluşum planladığı öne sürülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP adayının ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğu belirtiliyor.
Haber:Murathan Yıldırım
'ARINMA' TAM GAZ
Genel merkez kanadı da "arınma" sürecinin yaklaşık 2 ay içerisinde tamamen son bulacağını, eylül ayından itibaren ülke gündemine dönüş yapmayı hedeflediklerini vurguluyor. Kılıçdaroğlu'nun genel seçimlerde "Cumhuriyetçi- Milliyetçi-Atatürkçü" temel üzerinde yeni bir oluşum planladığı öne sürülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP adayının ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğu belirtiliyor.
Haber:Murathan Yıldırım
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel