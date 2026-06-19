Erhan Karaal korku dolu anları eşine anlattı: "Sonuç alamayacaklarını anlayınca kafama sıkacaklardı polis beni kurtardı"
CHP'li İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan arasında bulunan birinin daha önce belediyede çalıştığı, ikisinin ise önceden belediyeyle iş yapan müteahhit olduğu öğrenildi. Soruşturma 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal, yaşadığı korku dolu anları eşine anlattı. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiğini belirten Karaal eşine, "Sonuç alamayacaklarını anlayınca kaçmadan önce benim kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı." dedi.
Hızlı Özet Göster
- İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, evinin önünde kaçırılarak 4 farklı adreste tutuldu ve Tuzla'daki bir depoda yapılan operasyonla kurtarıldı.
- Şüpheliler Karaal'ın eşini yurt dışı numarasından arayarak para talep etti ve Karaal'ı saatlerce darp etti.
- Gözaltına alınan şüpheliler arasında Karaal'ın işten çıkardığı eski çalışan ve Yerebatan Sarnıcı'nın devri sonrası ihale alamayan iki müteahhit bulunuyor.
- Polis İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da 20 adrese baskın yaparak 8 şüpheliyi gözaltına aldı, 8 şüpheli daha aranıyor.
- Karaal hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyileştikten sonra ifadesi alınacak.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan biri daha önce çalıştığı işten çıkarılan kişi, ikisi önceden belediyeyle iş yapan müteahhit olduğu öğrenildi.
EŞİNİ ARADILAR: BİZE PARA GÖNDERECEKSİNİZ
Evin önüne inerek eşinin hazırlanmasını bekleyen Erhan Karaal'ın bu sırada kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayan bir kişinin "Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diyerek tehdit ettiği belirlendi.
GÖZALTINDA BULUNANLAR ARASINDA BİR ESKİ ÇALIŞAN VE İKİ MÜTEAHHİT VAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan soruşturmada İBB davasında tutuksuz olarak yargılanan Erhan Karaal'ın, işten çıkardığı eski çalışan ile bu çalışanla aralarının iyi olduğu öğrenilen iki müteahhitle husumetinin bulunduğu tespit edildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcının Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhittin Erhan Karaal'e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iki müteahhittin ve eski çalışanın da bu gözaltına alındığı öğrenildi.
4 FARKLI ADRESE GÖTÜREREK SAKLAMIŞLAR
Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ilk ifadelerinde olayla bir ilgililerinin olmadığını söylediği belirtilirken, polis diğer yandan kaçıran kişileri takibe aldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine iki otomobille geldikleri, kaçırma olayının ardından Erhan Karaal'ı diğer otomobile geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin ara sokakları takip ederek D-100 Karayoluna çıktıkları ardından Erhan Karaal'ı 4 farklı adrese götürerek sakladıkları belirlendi.
BASKIN YAPILAN 20. ADRESTE KURTARILDI
Polisin yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü kullanarak şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Şüphelileri yakalamak için Kocaeli ve Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 19 adrese baskın yapıldı. Ancak buralarda bulunamayan Erhan Karsal'ın Tuzla'da boş bir depoda tutulduğu belirlendi. Başında silahlı bir kişi beklediği tespit edilen Erhan Karsal'ı kurtarmak için çok dikkatli bir operasyon yapıldı. Gasp Büro Amirliği ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ani baskında elleri ayakları bağlı bir şekilde yerde oturtulan Erhan Karal'ı kurtarılırken, yanında bekleyen silahı şüphelide kıskıvrak yakalandı.
8 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çalışmalarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonların aralıksız sürdüğü, hedefte bulunan 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği gözaltı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtildi.
İYİLEŞTİKTEN SONRA İFADESİ ALINACAK
Öte yandan kurtarılan Erhan Karael, kendisini kurtaran polislere "Beni zorla kaçırdılar. Kurtulduğuma inanamıyorum" dediği belirtildi. Kaçırıldığı süre boyunca darbedilen ve susuz kaldığı belirlenen Erhan Karael'in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Erhan Karael'in durumunun iyileşmesinin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.
"POLİSLER SON ANDA BENİ KURTARDI"
Karaal yaşadıklarını eşi Ayşe Karaal'a anlattı. Buna göre Karaal, kaçırıldığı süre boyunca farklı noktalarda tutulduğunu ve şüphelilerin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiğini söyledi. Karaal'ın eşine şunları anlattığı öğrenildi:
"Kaçıranlar beni öldürecekken polisler son anda beni kurtardı. Beni bütün gece dolaştırdılar; eski fabrika binalarında, metruk yerlerde tuttular. Yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiler. Basında çıkan haberlerden sonra iyice köşeye sıkıştılar. Benden para istediler. Saatlerce darp edildim. Sonuç alamayacaklarını anlayınca kaçmadan önce benim kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı. Yoksa öldürülecektim."