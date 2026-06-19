Erhan Karaal korku dolu anları eşine anlattı: "Sonuç alamayacaklarını anlayınca kafama sıkacaklardı polis beni kurtardı"

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan biri daha önce çalıştığı işten çıkarılan kişi, ikisi önceden belediyeyle iş yapan müteahhit olduğu öğrenildi.

Ayşe Karaal (Haberin fotoğrafları AA, DHA, İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



EŞİNİ ARADILAR: BİZE PARA GÖNDERECEKSİNİZ



Evin önüne inerek eşinin hazırlanmasını bekleyen Erhan Karaal'ın bu sırada kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayan bir kişinin "Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diyerek tehdit ettiği belirlendi.

GÖZALTINDA BULUNANLAR ARASINDA BİR ESKİ ÇALIŞAN VE İKİ MÜTEAHHİT VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan soruşturmada İBB davasında tutuksuz olarak yargılanan Erhan Karaal'ın, işten çıkardığı eski çalışan ile bu çalışanla aralarının iyi olduğu öğrenilen iki müteahhitle husumetinin bulunduğu tespit edildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcının Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhittin Erhan Karaal'e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iki müteahhittin ve eski çalışanın da bu gözaltına alındığı öğrenildi.