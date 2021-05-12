Hatalı tedaviye tazminat ödenir
Yaşadığınız durum son derece üzücü.
Hukuki anlamda da siz haklısınız. Burada 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur ve ödediğiniz miktar 11 bin 330 Türk Lirası'nın altındaysa tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz.
Eğer ödediğiniz tutar bu rakamın üzerindeyse tüketici mahkemelerinde dava açma hakkınız vardır. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.
Sokağımızda köpeklere bakıyoruz. Onları belediyenin alma hakkı var mı?
Hayvan Hakları Kanunu gereğince belediyeler 5199 nolu kapsamda aşılama, kısırlaştırma, bakım ihtiyaçları dışında, hayvanları götüremez ve geri getirmesi zorunludur.
Belediyeler sokakta kalan, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan hayvanlara bakmak zorundadır. Bunu yapmazlarsa şikayet hakkınız da mevcuttur.
Topluma karşı yapılacak olan merhamet ve sahiplenme planlarında da yer almaları gereklidir.
Belediyeler kanuna aykırı davranıyor ve sayılan durumlar haricinde hayvanları götürüyorsa, dilekçe yazabilir ve şikayette bulunabilirsiniz.
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