RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 12 Mayıs 2021, Çarşamba

Hatalı tedaviye tazminat ödenir

Epilasyon işlemi sırasında derimi yaktılar. İzi de kaldı. Nasıl bir yol izlemeliyim?
Yaşadığınız durum son derece üzücü.
Hukuki anlamda da siz haklısınız. Burada 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur ve ödediğiniz miktar 11 bin 330 Türk Lirası'nın altındaysa tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz.
Eğer ödediğiniz tutar bu rakamın üzerindeyse tüketici mahkemelerinde dava açma hakkınız vardır. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.

Sokağımızda köpeklere bakıyoruz. Onları belediyenin alma hakkı var mı?
Hayvan Hakları Kanunu gereğince belediyeler 5199 nolu kapsamda aşılama, kısırlaştırma, bakım ihtiyaçları dışında, hayvanları götüremez ve geri getirmesi zorunludur.
Belediyeler sokakta kalan, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan hayvanlara bakmak zorundadır. Bunu yapmazlarsa şikayet hakkınız da mevcuttur.
Topluma karşı yapılacak olan merhamet ve sahiplenme planlarında da yer almaları gereklidir.
Belediyeler kanuna aykırı davranıyor ve sayılan durumlar haricinde hayvanları götürüyorsa, dilekçe yazabilir ve şikayette bulunabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Hatalı tedaviye tazminat ödenir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ