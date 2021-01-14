Değer kaybına 15 gün formülü

Daha yeni aldığım otomobile başka bir araç çarptı. Değer kaybı tazminatı da alınabileceğini duydum. Bu ödeme nasıl tahsil edilir?

Değer kaybı, öncelikle kusuruyla araca zarar veren tarafın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'ndan (trafik sigortası) tahsil edilebilir. Kusurlu aracın trafik sigortası, karşı tarafa vermiş olduğu değer kaybı zararından teminat limiti dahilinde sorumludur. Kusurlu aracın trafik sigortasına müracaat ederek 15 gün içinde değer kaybı zararının ödenmesini talep edebilir, sigorta şirketince ödeme yapılmazsa veyahut da eksik ödeme yapılrsa, mahkemeye ya da sigorta tahkim komisyonuna giderek değer kaybı bedelini veya eksik kalan kısmını talep edebilirsiniz. Değer kaybı zararı da hasar teminatı ile aynı limite tabidir ve bazen hasar bedeli ile birlikte trafik sigortası poliçesinde limit kalmayabilir. Bu durumda yine karşı yanın kasko poliçesinde ihtiyari mali mesuliyet klozu varsa bu klozun limitinden de değer kaybı bedeli tahsil edilebilir. Yine her zaman, sigortaya müracaat etmeksizin tamamı için veyahut da sigortanın eksik ödediği kısım için kusurlu aracın işleteni (örneğin ruhsat sahibi, uzun dönem kiralayanı vb.) ve sürücüsüne de aracınızın uğradığı değer kaybı zararı için başvurabilirsiniz. Çünkü kusurlu aracın işleteni (örneğin ruhsat sahibi, uzun dönem kiralayanı vb.) ve sürücüsü de sigorta şirketi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

HAKARET EDEN TAZMİNATI DA ÖDER

Çalıştığım firmanın müşterisi bana haksız yere hakaret etti. Ne yapabilirim?

Hakarete uğradıysanız ve suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız, delilleri sunmanız gereklidir. Hakaret suçuna maruz kalanlar, e posta, SMS bilgilerini ya da görüntüleri, varsa ses ve görüntü olarak da sunabilir. Hakaret suçunu oluşturan kişilere 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar ise kamu görevlisine karşı yapılması, herkesin içinde aleni olarak yapılması, bir din konusu üzerinden yaralayıcı tavırlar olarak belirtilmiştir. Kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesi ile manevi tazminat davası da açabilirsiniz.