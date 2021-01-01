İş koşulları değiştirilebilir mi?

İşveren beni bulunduğum yerden başka bir yere görevli olarak göndereceğini söyledi. Ancak ben istemiyorum. İşçinin çalışma koşulları değiştirilirse işçi iş sözleşmesini kıdem tazminatı alarak feshedebilir mi?

İşçinin iş sözleşmesinde belirtilmeyen bir şekilde çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılması halinde işçinin bunu kabul etmeme hakkı vardır. Bu hususu kabul etmediğini işverenine bildiren işçinin bu bildirimine rağmen esaslı değişiklik yapılırsa işçi 6 iş günü içinde iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır. Fakat işçi esaslı değişikliği kabul ederse veyahut da sessiz kalıp 6 iş gününü geçirirse artık iş sözleşmesini bu gerekçe ile feshettiğinde kıdem tazminatı kazanamaz.