Tazminatta 6 gün kuralına dikkat!

İşveren işçinin iş sözleşmesini iyi niyet kurallarına uymayan haller gerekçesiyle feshederse kıdem tazminatı verilir mi?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesinde, işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin (II) numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında iş sözleşmesi feshedilirse kişiye kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmektedir. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerini düzenleyen 25. maddenin 2. fıkrasında düzenlenen haller şunlardır;

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Bu hallerden biri varsa işveren kıdem tazminatı ödemeksizin iş akdini feshedebilecektir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey, işveren bu sebepler var olsa da işçiyi bu sebeplere dayanarak işten çıkartabilmek için bu sebebin varlığını öğrendiği günden itibaren 6 iş günü içinde bu hakkını kullanabilecektir. İşveren 7. günde işçiyi bu sebeplerden birine dayanarak işten çıkartırsa artık sebep var olsa bile kıdem tazminatı ödemek zorundadır.