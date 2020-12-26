Zam alamamak tazminat sebebi mi?

İşveren bu yıl maaşımızda artış yapmadı. Ocak'ta da artış olmayacağını şimdiden söylemeye başladılar. Maaşına zam yapılmayan işçi, kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Maaşa hangi dönemde ne kadar zam yapılacağı hususu İş Kanunu'nda veya başka herhangi bir mevzuatta belirlenmiş bir husus değildir. Bu husus taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirlenmişse bu durumda işçinin maaşına belirlenen oranda zam yapılmaması, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme olanağı verecektir. İş sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa bu konudaki bir anlaşmazlık işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı vermez ve işçi kıdem tazminatı alamaz. İşyerinde ayrımcılık yapılıyorsa yani örneğin herkese yüzde 20 zam yapılırken, bir işçiye hiç ya da daha düşük oranda zam yapılıyorsa, işverenin bu uygulamada haklı bir nedeni de yoksa bu nedenle maaşına zam yapılmayan veya yeteri kadar yapılmayan işçi de iş akdini işverenin eşit davranma borcunu yerine getirmemesi sebebiyle haklı nedenle feshedebilir, hatta işvereninden eşit davranmama tazminatı da isteyebilir.