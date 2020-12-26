İşveren bu yıl maaşımızda artış yapmadı. Ocak'ta da artış olmayacağını şimdiden söylemeye başladılar. Maaşına zam yapılmayan işçi, kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?
Maaşa hangi dönemde ne kadar zam yapılacağı hususu İş Kanunu'nda veya başka herhangi bir mevzuatta belirlenmiş bir husus değildir. Bu husus taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirlenmişse bu durumda işçinin maaşına belirlenen oranda zam yapılmaması, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme olanağı verecektir. İş sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa bu konudaki bir anlaşmazlık işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı vermez ve işçi kıdem tazminatı alamaz. İşyerinde ayrımcılık yapılıyorsa yani örneğin herkese yüzde 20 zam yapılırken, bir işçiye hiç ya da daha düşük oranda zam yapılıyorsa, işverenin bu uygulamada haklı bir nedeni de yoksa bu nedenle maaşına zam yapılmayan veya yeteri kadar yapılmayan işçi de iş akdini işverenin eşit davranma borcunu yerine getirmemesi sebebiyle haklı nedenle feshedebilir, hatta işvereninden eşit davranmama tazminatı da isteyebilir.
Zam alamamak tazminat sebebi mi?
İşveren bu yıl maaşımızda artış yapmadı. Ocak'ta da artış olmayacağını şimdiden söylemeye başladılar. Maaşına zam yapılmayan işçi, kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- İstifa eden tazminat alır mı? 25 Aralık 2020, Cuma Evlilik hazırlığı yapıyorum. Bu durumu gerekçe göstererek işten ayrılırsam kıdem tazminatı alır mıyım? İşten kendisi...
- Kıdem tazminatında şartlara dikkat! 24 Aralık 2020, Perşembe Aynı işyerinde 7 yıldır çalışıyorum. Kıdem tazminatı ile ilgili pek bilgi sahibi değilim. Nasıl alınabiliyor? Kıdem...
- Nafakada değer kaybı telafi edilir 23 Aralık 2020, Çarşamba Eşimle 8 yıl önce boşandık. Mahkemenin çocuğumuz için verdiği nafaka yetmiyor, ne yapabilirim? Artış imkanı var...
- 18 ay kira katkısı 22 Aralık 2020, Salı Eski evimizi kentsel dönüşüme verdik. Çok uzun sürüp, bize maddi anlamda sorun çıkarır mı? Eski yapıların yeniden...
- Borç da miras kalır 21 Aralık 2020, Pazartesi Birkaç ay önce babamızı kaybettik. Bankadan kredi çekmiş ve bu kredi varlık şirketlerine devredilmiş. Bizi arıyorlar....
- İstifa eden tazminat alır mı?
- Kıdem tazminatında şartlara dikkat!
- Nafakada değer kaybı telafi edilir
- 18 ay kira katkısı
- Borç da miras kalır
- Kızımın velayeti babaya mı verilir?
- Hatanın faturasını çalışan öder mi?
- Alacağı tanıkla ispat için tutar önemli
- Dükkanımı başkasına kiralamışlar?
- İşsizlik maaşının şartları var