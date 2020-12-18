Alacağı tanıkla ispat için tutar önemli

Kayınço ile iş ortaklığı, maalesef bu süreçte sorun olmaya başladı. Benim hakkım ona daha çok geçti. Bunu net olarak biliyorum. Eşim de benimle aynı düşüncede. Eğer eşim mahkemede benim lehime konuşursa, fazla ödediğim rakamlar ortaklık sonrası geri alınabilir mi? Ya da ortaklık biterken bu etkili olur mu?

Kanunlarda açık şekilde belirtilmiştir. Hukuk Usulü Kanunumuz'un 200. maddesi şu şekildedir: "Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri 2 bin 500 lirayı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri, ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle 2 bin 500 liradan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz. Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati halinde tanık dinlenebilir." 201. maddesi ise; "Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler 2 bin 500 liradan az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz" şeklindedir. Yani sorunuzun cevabına dönmek gerekirse, miktarı 2.500 liradan (2020 yılı itibariyle 4.480 TL) fazla alacaklarınız bakımından "senetle ispat zorunluluğu" vardır. Dolayısıyla karşı taraf muvafakat etmedikçe alacağınızı tanıkla ispat edemezsiniz.

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devrine engel durum yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez.