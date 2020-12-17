Dükkanımı başkasına kiralamışlar?

Avrupa Yakası'ndaki 650 metrekarelik dükkanımı bir oyuncakçıya kiralamıştım. Ancak 2 aydır dükkanımın başka birine kiralandığını öğrendim. Kiramı alıyorum ama bu durum yasal mı? Bunu kabul etmek istemiyorum.

Bu konuda size kira sözleşmeniz ve Türk Borçlar Kanunu'nun 322/2. Maddesi rehberlik edecektir. Kiracınızın alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir. Eğer bu şekilde bir yetki vermediyseniz hatta bu konuya sözleşmenizde hiç değinilmemiş olsa bile kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir. Keza TBK'nun 322/2. Maddesi "Kiracı konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi kullanım hakkını da devredemez." Hükmünü amirdir. Ayrıca kiracının bu işyerinden tamamen ayrılmış, işyerini yeni kiracıya bırakmışsa bu durumda da bu durumu öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereği Kaymakamlığa şikayet ederek fuzuli şagil yani haksız işgalci olduğu gerekçesi ile kolluk marifeti ile tahliye etmesini sağlayabilirsiniz.

Şirkette yöneticiyim. İşveren olarak şirket çalışanımın İstirahat Raporunu SGK'ye bildirmek zorunluluğum var mı? Bu konuda beni zor durumda bırakacak bir durumla karşılaşır mıyım?

İşçinin hastalık zamanında istirahat raporu alması maaşında yaşanacak kesintinin olmaması ve eksik gün sayılmaması adına iş hukuku kapsamında önemliyken, işverene teslim edilen raporun SGK tarafına bildirilmesi gerekir. SGK ise işçinin çalışmadı bildirimini alarak, işçiye rapor parasını ödüyor. Eğer işveren işçinin 'çalıştı' bildirimini yapmazsa, SGK işçiye raporlu göründüğü için çalışmadı rapor parasını ödeyecektir. Aksi durumun tespiti dâhilinde, işverene para cezası ödenir, işçinin de çalışmadığı zannedilerek yatırılan rapor parası geri alınır. Her şartta işveren istirahat rapor bilgisini sisteme girmek zorunda.