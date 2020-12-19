Bir ajansta çalışıyorum. Evden çalışma yöntemi haliyle bizi de zorluyor. Bir hata yaptım ve ajans 18 bin 700 lira zarar etti.
İşten çıkartarak bu rakamı da tazminatımdan almak istiyorlar. Bu mümkün mü?
İşvereninizi kusurunuzla bir zarar uğrattıysanız ve bu zarar 30 günlük brüt ücretinizden fazlaysa bu durum işvereninize İş Kanunu'nun 25.
Maddesi'nin 2. Fıkrası'nın (ı) bendi gereği haklı nedenle fesih imkanı verir.
İşvereniniz iş akdinizi usulüne uygun bir şekilde ve bu gerekçe ile haklı nedenle fesh ederse, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı kazanamazsınız. Fakat burada çok önemli bir nokta, işvereniniz bu hakkını zararı öğrendiği günden itibaren 6 iş günü içinde kullanmak zorundadır. Yoksa sizi affetmiş sayılır ve örneğin 7. gün yapılacak olan işten çıkartmada yasal haklarınızı size ödemek zorundadır. Sorunuza dönersek, işveren yasal haklarınızı ödeyecektir. Fakat kıdem tazminatından şirkete verdiğiniz zararı kesmek istiyorsa, bunun için Yargıtay'ın aradığı kriter bir yargı kararının bulunmasıdır.
Yani işvereniniz siz istemediğiniz sürece kendi iradesiyle bu bedeli kıdeminizden kesemeyecek, bunun için mahkemeye başvurması, kusurunuzu ve zararı ispatlayarak davayı kazanması gerekecektir.
Hatanın faturasını çalışan öder mi?
Bir ajansta çalışıyorum. Evden çalışma yöntemi haliyle bizi de zorluyor. Bir hata yaptım ve ajans 18 bin 700 lira zarar etti.
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