İşyerinde kalp krizi iş kazası sayılır mı?

Amcam kalp krizi nedeniyle vefat etti. Olay işyerinde yaşandı. İşyerinde kalp krizi sonucunda vefat hali iş kazası sayılır mı?

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 25.12.2012 tarihli 2013/3429K nolu kararında da belirttiği gibi bir olayın, iş kazası olarak kabul edilebilmesi için; olaya, maruz kalan kişinin 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi anlamında sigortalı olması, olayın, 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesinde sayılı ve sınırlı olarak belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi ön koşuldur. Başka bir anlatımla, olayın, iş kazası sayılabilmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi zorunludur.

Hukuk Genel Kurulu'nun 13.10.2004 tarih ve 2004/21-529 Esas, 2004/527 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; "... yasanın iş kazasını sigortalıyı zarara uğratan olay biçiminde nitelendirmiş olması illiyet (nedensellik) bağını iş kazasının bir unsuru olarak ele almayı gerektirmiştir. Ne var ki, burada aranan 'uygun illiyet (nedensellik) bağı' olup, bu da yasanın aradığı hal ve durumlardan herhangi birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüşmesi olarak anlaşılmalı, yasada olmadığı halde, herhangi başkaca kısıtlayıcı bir koşulun varlığı aranmamalıdır. Kısacası; anılan yasal düzenleme, sosyal güvenlik hukuku ilkeleri içinde değerlendirilmeli; maddede yer alan herhangi bir hale uygunluk varsa zararlandırıcı sigorta olayının kaynağının işçi olup olmaması ya da ortaya çıkmasındaki diğer etkenlerin değerlendirilmesinde dar bir yoruma gidilmemelidir..." Buradan hareketle Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, önüne gelen bu olayda işyerinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrasında, bedence arızaya uğrayan ve vefat eden işçinin yaşadığı olayın iş kazası sayılması gerektiğine karar vermiştir.