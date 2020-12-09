Fesih işlemi yoksa kira sözleşmesi 1 yıl uzar

4 yıldır aynı evde kiracıyım. Yıldan yıla kiramı sözleşmede yazılan şekilde artırıyorum. Bu yıl yine zammımı yaptım. Hatta geçen ay evde küçük çaplı bir tadilat da gerçekleştirdim. Şimdi ev sahibi evden çıkmamı istiyor. 'Hayır' yanıtını alınca da türlü hakaretler etti. Ne yapabilirim? Evden çıkmak istemiyorum?

Ev sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödüyorsanız); ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir. Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur. Hakaret konusunda ise suç duyurusunda bulunabilir ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken husus suç duyurusunda bulunmak için hakareti öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 aylık şikayet süreniz bulunmaktadır. Bu süre hak düşürücüdür, geç kalmanız halinde savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir...