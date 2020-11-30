Kesinti yapılamaz
02.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 36/8 maddesinde "Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül'e kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 10'u, 15 Eylül sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin yüzde 30'u alınır.
Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilmesi sonrasında geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.
Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir" denilmektedir. Fakat bu maddede bahsedilen kesintiler, öğrencinin kendi iradesi ile ayrılması durumunda söz konusudur. Pandemi nedeniyle özel yurttan ayrılmak zorunda kalınması halinde kesinti yapılmaz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eksik bilgi sigortayı bozar mı? 29 Kasım 2020, Pazar Babamız 2 ay önce vefat etti. Vefat etmeden önce bankadan kredi kullanmıştı ve bu kredi için hayat sigortası da...
- Sıfır araç ayıp varsa iade edilir 28 Kasım 2020, Cumartesi Sıfır kilometre yeni bir otomobil satın aldım. Aracı bakımı için yetkili servise götürdüğümde tavanının iki farklı...
- Fotoğraf cezası 27 Kasım 2020, Cuma Eski sevgilim ayrıldıktan sonra birlikte çekilmiş fotoğraflarımızı talep etmeme rağmen sosyal medyadan kaldırmıyor....
- Hatalı tedaviye çifte tazminat ödenir 26 Kasım 2020, Perşembe Bir özel hastanede ameliyat oldum. Yürüme zorluğum arttı. Hastaneye veya doktora mı dava açmalıyım? Hatalı tedaviden...
- Maaşımı keser mi? 25 Kasım 2020, Çarşamba İşe geç kaldım. Müdür kesinti yapacağını söyledi. Buna hakkı var mı? İş kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine...
- Eksik bilgi sigortayı bozar mı?
- Sıfır araç ayıp varsa iade edilir
- Fotoğraf cezası
- Hatalı tedaviye çifte tazminat ödenir
- Maaşımı keser mi?
- İşçi eski işvereni ile rekabet edemez
- Çalışan, işverene sadık olmak zorunda
- Nafaka ödemeyene hapis yolu açık
- Mal paylaşımında baba malına bakılmaz
- Ayıplı mal iade edilebilir