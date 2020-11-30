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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 30 Kasım 2020, Pazartesi

Kesinti yapılamaz

Özel bir üniversite yurduna kızımı kaydettik. Ancak pandemi nedeniyle iptal ettik. Ücretten kesinti yapma hakları var mı?
02.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 36/8 maddesinde "Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül'e kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 10'u, 15 Eylül sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin yüzde 30'u alınır.
Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilmesi sonrasında geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.
Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir" denilmektedir. Fakat bu maddede bahsedilen kesintiler, öğrencinin kendi iradesi ile ayrılması durumunda söz konusudur. Pandemi nedeniyle özel yurttan ayrılmak zorunda kalınması halinde kesinti yapılmaz.

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