Eksik bilgi sigortayı bozar mı?

Babamız 2 ay önce vefat etti. Vefat etmeden önce bankadan kredi kullanmıştı ve bu kredi için hayat sigortası da yaptırmıştı. Sigorta şirketinin eksik bilgilendirme gerekçesi ile borcu ödemeyeceğini öğrendik. Bu ne demek?

Babanız hayatta iken, mevcut bir hastalığı varsa ve bu hastalığı hayat sigortası formunda sigorta şirketine bildirmediyse ya da eksik veya hatalı bildirdiyse ve ölümü de bu sebeple gerçekleşti ise, sigorta şirketinin cayma hakkı vardır. Fakat babanızın sigorta şirketine bildirmediği veya eksik ya da hatalı bildirdiği bir hastalığı var ise fakat ölüm sebebi bu hastalıkla bağlantılı bir sebep değilse, sigorta şirketi bu durumda rahatsızlık ile riziko arasında bir illiyet bağı kurulamayacağından cayma hakkını kullanamayacak ve hayat sigortasındaki ödeme yükümlülüğünden cayamayacaktır. Örneğin; babanız kalp hastası ve hayat sigortası yapılırken bunu bildirmedi. Babanız kalp krizinden vefat ederse ve eskiden de kalp hastalığı olduğu sigorta şirketi tarafından ortaya çıkarılırsa sigorta şirketi cayma hakkını kullanabilecek, fakat babanız kalp hastası olup, bunu bildirmemiş olsa dahi örneğin trafik kazası nedeniyle vefat etmiş olsa idi bu durumda artık sigorta şirketi uygun illiyet bağı bulunmadığından cayma hakkını kullanamayacaktı.