Alkollü araç kullanan zararı karşılar

Alkollü araç kullanırken yapılan kazalarda sigorta teminatları iptal mi olur?

Genel anlamda trafikteki aracımızı ve kendimizi karşılaşacağımız risklere karşı güvenceye alan iki farklı poliçe vardır. Bunlardan biri kusurumuzla karşı tarafa veyahut da aracın içindeki bir diğer 3. kişiye vereceğimiz maddi ve bedensel zararları karşılayan Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, diğeri de kusurumuzla bizzat bizim maddi zararlarımızı karşılayan kasko sigortasıdır. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 97/1 maddesinde; alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden kandaki alkol miktarı 0.50 promil üstünde olanların araç kullanamayacakları belirtilmiştir.

Kasko sigortası genel şartlarında yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararların, kasko poliçe teminatı dışında olduğu belirtilmiştir.

Karayolları Zorunlu Mali Kesuliyet Sigortası'nda (trafik sigortası) da durum aynıdır. Yani alkolün etkisiyle bir kaza yaparsanız ve kusur sizde ise hem kendi aracınızın hem de karşı tarafın aracının tüm hasar bedellerini, bir yaralanma vefat vb. bir durum varsa, buna ilişkin tedavi giderleri, sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatları, vefat edenin ailesine ödenen destekten yoksun kalma tazminatları gibi toplamda milyonlarca lirayı bulabilen tazminatları ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Fakat her alkollü iken yapılan trafik kazasında bu poliçeler teminat dışı kalmaz. Bu poliçelerin teminat dışı kalabilmesi için kazanın alkolün etkisi ile meydana gelmiş olması şarttır.

Yani örneğin alkollü iken karıştığınız bir kazaya yoldaki su birikintisi ya da belediyenin açtığı bir çukur veyahut da başka bir araç sebebiyet vermişse bu hususlar uzmanlar tarafından incelenecek ve kazanın meydana gelmesinde alkolün etkisinin var olup olmadığını tespit edilecektir. Kazanın münhasıran alkolün etkisiyle meydana gelmediği tespit edilirse teminatlar geçerli olmaya devam edecektir.

Yargıtay kararları bu yöndedir.