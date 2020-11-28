Sıfır araç ayıp varsa iade edilir

Sıfır kilometre yeni bir otomobil satın aldım. Aracı bakımı için yetkili servise götürdüğümde tavanının iki farklı yerinde, motor kaputunun üç farklı yerinde, bagaj kaputunun iki farklı yerinde, sağ kaputunun dört farklı yerinde, sol kaputunun dört farklı yerinde boya kalınlıkları arasında fark tespit edildi ve bu bölgelerin lokal boyalı olduğunu öğrendim. Şoke oldum. Aracımda üretim hatası var ve iade etmek istiyorum fakat araçta üretim hatası olduğunu kabul etmiyorlar ve 'İade alamayız' diyorlar. Ne yapmam gerekir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. Maddesi gereği, üretimden kaynaklanan bu ayıp nedeniyle aracın misli ile değiştirilmesini, araçta ayıp oranında indirim yapılmasını veyahut da ayıbın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur. Bu haklar seçimliktir ve siz seçimlik bu haklardan herhangi birini kullanarak dava açabilirsiniz.

Bir davada yalan yere yemin edip şahitlik etmek suç mudur? Pişmanlık duyup itiraf edilse de ceza verilir mi?

Yalan yere yemin suçu, 5237 sayılı TCK'nın 275. maddesinde "Adliyeye Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenmiş bir suçtur. Buna göre; hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Fakat yalan yere yeni eden kişi sonradan pişmanlık gösterirse dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeği söylerse, cezaya hükmolunmaz. Yine hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.