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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 27 Kasım 2020, Cuma

Fotoğraf cezası

Eski sevgilim ayrıldıktan sonra birlikte çekilmiş fotoğraflarımızı talep etmeme rağmen sosyal medyadan kaldırmıyor. Ne yapabilirim?
Bu konu Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nce de tartışılmış ve 12. Daire, 2017/150 E. 2017/6231 K. nolu kararında eski sevgilinin talebe rağmen sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğrafları kaldırmamasını Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinin 2. fıkrasına aykırı bularak, eski sevgilinin cezalandırılmasına karar vermiştir. 134. maddenin 2. fıkrası "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eski sevgilinin talebe rağmen fotoğrafları kaldırmaması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturacaktır.

Yabancı bir internet sitesinden ünlü bir markanın ayakkabısını aldım. Ancak ürünün replika olduğu ortaya çıktı. Ne yapabilirim?
Öncelikli olarak ürünü aldığınız tarih önemli. Yani 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart üstlenmeksizin cayma hakkına sahipsiniz. Bunun yanı sıra sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de tüketici her zaman cayma hakkını kullanabilir. Mesafeli satış sözleşmesi ürünü internet sitesinden satın aldığınız anda kurulur. Bu süre içinde de iade hakkınızı kullanabilirsiniz.

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