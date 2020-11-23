Çalışan, işverene sadık olmak zorunda

Parfüm üreticisiyim. Özellikle bir ürünümüz çok beğeniliyor.

Çalışanlarımız formülü başkasına verebilir mi?

İşçi çoğu zaman çalıştığı işyerinin tüm ticari bilgilerine sahip olmakta ve bu bilgilerin rakipler tarafından öğrenilmesi işverenin aleyhine büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu nedenle de kanunumuz işçiye bu konuda bir takım yükümlülükler yüklemiştir. Bunlardan en önemlisi sadakat yükümlülüğüdür.

Türk Borçlar Kanunu'nun 396.

Maddesi "İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır. İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez.

İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür" şeklindedir. Yani işçi çalıştığı süre boyunca işverenine sadık olmak zorundadır.

İşçinin işten ayrıldıktan sonra işverenine karşı bir sadakat yükümlülüğü kalmıyor. Ancak bu durum işçinin eski işverenine karşı rekabet içine girebileceği, onun zararına iş ve eylemler yapabileceği, rakip firmaya iş sırlarını verebileceği anlamına gelmiyor.

İşten ayrılma ile sadakat yükümlülüğü yerini rekabet yasağına bırakıyor.

İşyerinde en üst seviyeden özel sağlık sigortası primleri yatırılıyor. Bir arkadaşım bunun tazminata yansıtılabileceğini söyledi. Mümkün mü?

Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Özel sağlık sigortaları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.