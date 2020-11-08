Cam balkona karşı çıkıyorlar

5 yıldır sitede oturuyorum.

Cam balkon yaptırmak istiyorum ama site yönetimi karşı çıkıyor.

Ne yapabilirim?

Sitede toplu olarak gerçekleştirilmeyen ve kişilerin özel tercihleri olarak uygulanacak durumlarda dikkatli olmak gerekiyor.

Yargıtay (18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299) kararına göre, dış cepheye bakan kapı, pencere, balkon ve koridorlar ortak olan olarak adlandırılıyor. Site içerisinde yer alan balkonların raylı bir sistem üzerine oturtulup kapatılması ve çevrelenmesi ise ancak maliklerin beşte dördünün onay imzası üzerine olabiliyor. Bu durumdan bağımsız olarak cam yaptırırsanız, 'kat malikleri olarak iznimiz yok' ya da 'yapılan cam balkon mimari projeye aykırı' ifadeleri ile balkonu eski haline getirtebilirler.

En sağlıklısı, maliklerden izin alarak gönül rahatlığı ile isteğinizi yapmaktır.

Noterde düzenlenen beşte dörtlük onay dilekçesi ile gerçekleştirebilirsiniz.

Geçtiğimiz ay internetten bir ürün aldım, iade etmek istediğimi söyledim. Fakat 'İademiz yok' diyorlar. Gerçekten öyle mi, ürünü iade edemez miyim? Bu konuda haklarım neler?

İnternetten yapılan alışverişlerde tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketici mal eline geçtikten sonra 14 gün içinde cayma hakkını kullanabileceği gibi, mal henüz eline geçmeden de malı almaktan cayabilir. Bu 14 günlük süre, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, birden fazla parçadan oluşan mallarda tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün başlayacaktır. Fakat bazı ürünler özellikleri nedeniyle cayma hakkından kanun gereği istisna tutulmuşlardır.

Bu ürünler; örneğin sizin isteğiniz üzerine size göre hazırlanmış bir tablo, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan iç çamaşırı, mayo-bikini gibi mallar, ambalajı açılmış DVD-VCD gibi ürünler, dijital ürünler gibi ürünlerin satıcı tarafından aksi kararlaştırılmamışsa iadesi mümkün değildir.