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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 04 Kasım 2020, Çarşamba

Kız çocukları anneye mi verilir?

Eşimle boşanma aşamasına geldik. 3 çocuğumuz var. Kız çocukları anneye, erkek çocukları babaya mı verilir?
Mahkemece velayet kararı verilirken çocuğun cinsiyeti dikkate alınmıyor gibi görünse de konuyla ilgili karar tesis edilirken pedagog ve psikologların görüşleri alınacağından, bu bilimler ışığında çocuğun cinsiyetinin velayet konusunda etkisinin olduğu kabul edilebilir. Çünkü, bir kız çocuğunun psikolojik ve fiziksel gelişiminde annesinin ona göstereceği rehberlik ve destek, yine aynı şekilde bir erkek çocuğunun psikolojik ve fiziksel gelişiminde babasının ona göstereceği rehberlik ve destek çok daha verimli olacaktır. Elbette, bir kızın hayatında babanın rolü ve yine bir erkeğin hayatında annesinin rolü oldukça önemlidir fakat velayet hakkı söz konusu ise daha çok zaman geçireceği ebeveynin çocuğun hayatındaki katkısının çok daha fazla olması beklenir. Unutulmamalıdır ki, boşanma ile eşler birbirinden ayrılmaktadır. Velayet hakkı kendisine verilmeyen eş de çocuğa şefkatini, ilgisini, rehberliğini göstermelidir.

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