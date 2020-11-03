Velayet kararında çocuğun isteği önemli

■ Eşimle ayrılma aşamasındayız. Çocuğum benimle yaşamak istiyor.

Velayet kararında çocuğun görüşü alınır mı?

Velayet kararı, ebeveynlerin annelik-babalık duygularının tatmin edilmesinden öte, çocuk için kullanılacak bir haktır ve bu nedenle çocuğun ne istediğinin tespit edilmesi son derece önemlidir. Burada çocuğun idrak kabiliyetine sahip olup olmadığının tespiti çok önemlidir, çocuğun bağımsız düşünme yeteneğine sahip, kendisini ve isteklerini ifade edebilecek düzeyde olması gerekir. Yoksa henüz bu olgunluğa erişmemiş, anne veya babasının yönlendirmesi ile hareket eden, bağımsız düşünemeyen bir çocuğun anne veya babası arasında seçim yapmaya zorlanması hatalıdır. Yine çocuk idrak çağında olsa da anne veya babasının etkisinde kalarak görüşünü bildirebilir.

Mahkemece çocuğun görüşünün bağımsız görüşü olup olmadığı pedagoglarla yapılacak görüşmelerle ortaya çıkarılacak ve çocuğun gerçek görüşüne göre karar verilecektir. Yargıtay kararlarına göre, idrak çağındaki bir çocuğun görüşü alınmaksızın velayete karar vermek bozma sebebidir ve çocuğun görüşünün alınması şarttır. Fakat şu husus unutulmamalıdır ki, velayete karar verebilmek için tek kriter çocuğun görüşü değildir.

Çocuğun görüşüne rağmen, mahkemece yapılacak inceleme ve değerlendirmeler neticesinde çocuğun üstün yararı tam tersini gerektiriyorsa, hakim aksine bir karar da tesis edebilecektir.