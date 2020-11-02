Velayet davasında çocuklar ayrılır mı?
Boşanma davasındaki kusur, kusurlu eşin iyi bir baba veya iyi bir anne olamayacağını göstermez.
Boşanma davasında tartışılan konular sadece eşleri ilgilendiren ve birbirlerine karşı ileri sürdükleri konulardır. Fakat boşanma davasındaki kusur, müşterek çocuk için de tehlike oluşturan bir konuysa, örneğin, içki, uyuşturucu bağımlılığı, akıl hastalığı, suç işlemek gibi, bu hal müşterek çocuğun üstün yararını da ilgilendirdiğinden velayetin kime verileceği konusunda etkili olacaktır.
İki çocuğum var. Eşimden ayrılma aşamasındayım. En çok düşündüğüm konu, çocuklarımızın velayeti. Eşim çocukların sadece birinin velayetinin bende kalabileceğini söylüyor. Boşanma davalarında birden çok çocuk olması durumunda çocuklar birbirinden ayrılır mı?
Anne ve babalar kimi zaman anne ve babalık duygularının tatmini için birden fazla çocuğun olması durumunda çocukları aralarında paylaşmayı teklif ederler. Çocuk için boşanma gibi olumsuz etkileri olan bir durum var iken, bir de kardeşinden veya kardeşlerinden ayrılmak çok daha büyük bir olumsuz etki yaratacaktır. Çocuklar, bir arada olduğu sürece boşanmanın olumsuz etkilerinden daha az etkilenmekte ve birbirlerine destek olmaktadır.
Kardeşlerin ayrılmaması çocukların üstün yararına olandır ve mümkün ise eşler arasında paylaştırılmamalıdır.
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