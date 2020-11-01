Eş aldatıyorsa mallar nasıl paylaştırılır?
Taraflar özellikle sadakatsizlik gibi etkenlerle boşanma noktasına gelmişlerse ihanete uğrayan eşin intikam duygusuna kapılması, eşin mal varlığını ele geçirerek cezalandırmak istemesi karşılaşılan bir durumdur. Peki bu hukuken mümkün müdür?
Elbette ilk olarak evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir, bu eş nafaka ödemek zorunda da kalabilir. Burada kusurlu eş aleyhine hükmedilecek tazminatın miktarı ise eşin ekonomik durumuyla, kusurunun ağırlığıyla, karşı yanın maddi ve manevi zararıyla orantılı bir şekilde hakimin takdirindedir.
Hakim, kusur ne olursa olsun, kusurlu eşin ekonomik açıdan mahvına sebep olabilecek derecede ağır, veyahut da kusurlu eşin ekonomik gücü karşısında oldukça komik sayılabilecek bir tazminata hükmetmeyecektir. Yine eşler boşanma davasının kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi sürecine girerler ve birbirlerinden evlilik birliği içinde alınmış malların tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılmasını isteyebilirler.
Kural olarak, eşler edinilmiş mal rejimine tabi ise, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır. Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir ve bazı durumlarda hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir.
Fakat bu istisnai bir durumdur ve unutulmamalıdır ki, tekrarla kusurlu eşin kusurunun ağırlığı her ne olursa olsun, onun hayatını devam ettirmeye yetecek ve mahvına sebebiyet vermeyecek bir şekilde karar tesis edilecektir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dikkat! Davanız düşmesin 31 Ekim 2020, Cumartesi Eşimden ayrılıyorum. Boşanma davası açtım. Dava yakında görülecek. Duruşmalara biz de katılmak zorunda mıyız? Hukuk...
- Velayet kararını maddi durum etkiler mi? 30 Ekim 2020, Cuma Eşimden ayrılmak istiyorum. Ancak çocuklarımın velayetinin bende olmasını istiyorum. Eşimin maddi durumu oldukça...
- Mahkeme kusur durumuna bakar 29 Ekim 2020, Perşembe Eşimle sürekli olarak kavga ediyoruz. Ondan ayrılmayı düşünüyorum. Ancak eşim boşanmayı kabul etmiyor. Eğer karşı...
- Boşanma davası 1 haftada da biter 28 Ekim 2020, Çarşamba Eşimle sorunlar yaşıyoruz. Boşanma davası açacağım. En hızlı yöntem hangisidir? Hukuk sistemimizde iki türlü boşanma...
- Evlilik öncesi işsiz kaldım 27 Ekim 2020, Salı Uzun süredir çalıştığım şirket Covid-19 dahil hiçbir bahane ileri sürmeden beni işten çıkardı. Tam evlilik arifesindeyim...
- Dikkat! Davanız düşmesin
- Velayet kararını maddi durum etkiler mi?
- Mahkeme kusur durumuna bakar
- Boşanma davası 1 haftada da biter
- Evlilik öncesi işsiz kaldım
- Kirayı tahsil edemeyen nasıl bir yol izlemeli?
- İş kazasına çifte tazminat
- Boşanma protokolü hazırlayabilir miyiz
- Babanız sizi reddedemez
- Evlilik sözleşmesinin bağlayıcılığı var