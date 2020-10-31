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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 31 Ekim 2020, Cumartesi

Dikkat! Davanız düşmesin

Eşimden ayrılıyorum. Boşanma davası açtım. Dava yakında görülecek. Duruşmalara biz de katılmak zorunda mıyız?
Hukuk sistemimizde iki türlü boşanma davası vardır. Bunlar, tarafların boşanma ve boşanmanın fer'i niteliğinde olan, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşarak gerçekleştirdikleri anlaşmalı boşanma, bir diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davalarında avukatı olan tarafın davalara katılmasına gerek yoktur.
Yine davalının davaya katılmaması durumunda yargılamaya yokluğunda devam edilir. Avukatı olmayan davacı ise davaya katılmazsa davası düşer.
Bu durumda davacı davasını belirli koşullarda yenileyerek aynı yerden devam etmesini sağlayabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise her iki taraf da davaya katılmak zorundadır. İki tarafın da davaya katılıp protokol şartlarını özgür iradeleriyle kabul ettiklerini mahkeme huzurunda ifade etmeleri gerekmektedir.
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