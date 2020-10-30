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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 30 Ekim 2020, Cuma

Velayet kararını maddi durum etkiler mi?

Eşimden ayrılmak istiyorum.
Ancak çocuklarımın velayetinin bende olmasını istiyorum.
Eşimin maddi durumu oldukça iyi. Velayet bu nedenle ona mı verilir? Yani velayet zengin olan tarafa mı verilir?
Mahkeme çocuğun üstün yararına en uygun olan ebeveyne velayeti verecektir. Çocuğun üstün yararı belirlenirken mahkeme birçok farklı açıdan konuyu değerlendirecektir.
Örneğin; çocuğun yaşı, ihtiyaçları, görüşü, cinsiyeti, eğitim durumu, sağlık durumu, anne ve babanın sağlık durumu, eğitim durumu, çocukla geçirebilecekleri zaman, ahlaki değer yargıları, ekonomik durumları gibi birçok kriter değerlendirmeye alınarak çocuk için menfaatine en uygun karar tesis edilir. Bu kriterler içinde ebeveynin ekonomik durumu her ne kadar dikkate alınabilecek bir kriter ise de diğer kriterlerin yanında oldukça zayıf bir kriterdir.
Çünkü müşterek çocuk, zengin olan ebeveynin olanaklarından nafaka yoluyla diğer ebeveynin yanındayken de yararlanabilmektedir. Bu nedenle velayetin zengin olan tarafa verileceği şeklinde bir inanış, yanlış bir inanış olmaktadır.

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