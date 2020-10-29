Mahkeme kusur durumuna bakar

Eşimle sürekli olarak kavga ediyoruz. Ondan ayrılmayı düşünüyorum. Ancak eşim boşanmayı kabul etmiyor. Eğer karşı taraf istemezse boşanamaz mıyız?

Davayı açan eşin mahkemece kabul edilebilecek haklı bir boşanma nedeni varsa ve açtığı davada bunu ispat edebiliyorsa, boşanmak istemeyen eş de karşı tarafın kendisinden daha fazla kusurlu olduğunu ispatlayamazsa mahkeme karşı tarafın boşanmak isteyip istememesiyle ilgilenmeyecek ve tarafları boşayacaktır.

3 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum. Boşanmak istiyorum. Dava için başvurduğumuzda hakim bizi otomatikman boşar mı?

Hayır boşamaz. Toplumda bu yanlış inanışın sebebi Türk Medeni Kanunu'nun 166'ncı Maddesi'nin 4'üncü Fıkrası'nda düzenlenen fiili ayrılık maddesidir. Bu maddeye göre; eşlerden biri boşanma davası açtıysa ve bu dava reddedildiyse, eşler bu kararın kesinleşmesinden sonra 3 yıl boyunca bir araya gelemezlerse yani evlilik birliği yeniden kurulmamışsa, artık mahkeme evlilik birliğinin devamında bir fayda görmeyecek ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğuna karar verecektir. Fakat burada da hakim bu kararı kendiliğinden otomatikman vermez. Taraflardan biri "Biz reddedilen boşanma davamızın kesinleşmesinden bu yana 3 yıl geçmiş olmasına rağmen bir araya gelemedik ve bu nedenle boşanmak istiyoruz" diyerek yeniden boşanma davası açacaktır.

Ve davada da 3 sene boyunca bir araya gelmediklerini ispatlarlarsa, hakim başka bir şeye bakmaksızın boşanmaya hükmedecektir.