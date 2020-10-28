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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 28 Ekim 2020, Çarşamba

Boşanma davası 1 haftada da biter

Eşimle sorunlar yaşıyoruz. Boşanma davası açacağım. En hızlı yöntem hangisidir?
Hukuk sistemimizde iki türlü boşanma davası vardır. Bunlar, tarafların boşanma ve boşanmanın fer'i niteliğinde olan, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşarak gerçekleştirdikleri anlaşmalı boşanma; bir diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davalarında davayı açan eş boşanmak için haklı ve kabul edilebilir bir nedeninin olduğunu ispat etmek zorunda olduğundan, ayrıca velayet, nafaka ve tazminat gibi konularda da tarafların talep ettiği delillerin toplanması, uzmanlardan rapor alınması gerektiğinden, çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanması seneler sürebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise taraflar tüm konularda anlaştığından, hakim sadece protokol hükümlerindeki resen takdir yetkisi kapsamında olan hususlara yönelik değerlendirme yapacağından, 1 hafta ile 2 ay içinde sonuç alınmaktadır.
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Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Boşanma davası 1 haftada da biter
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