Ücretten keyfi kesinti yapılamaz
İş Kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır.
Belirtilen iş saatlerinde işyerinde olmak gereklidir. Bu sizin İş Kanunu'na göre işverene verdiğiniz bir taahhüttür. İşe girerken anlaşılan saatlerde gelmek ve çıkmak işverene karşı borcunuzdur.
Sürekli olmamak kaydı ile yaşanan gecikmelerin sebepleri dahilinde bazen durumlar tolere edilir, bazen deliller ve gerekçelerle durum işverene beyan edilir ve bir sorun yaşanmaz.
Hukuki çerçeveden bakıldığında İş Kanunu'na göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapılması haklı bir durumdur. Burada esas olay neye göre kesintinin yapılacağıdır. 1 saatlik bir gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi keserken, 3 saatlik bir gecikmede 3 saatlik ücret kesmelidir. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.
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