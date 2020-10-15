Senetler ödenmezse
Hukuki yol ne olabilir?
Senet iki kişi arasında bir satış ya da hizmet sonucunda gerçekleşebilmektedir. Senet imzalamak, ödenecek olan borcun yazılı beyanıdır. Bu, ödemeyi kabul etmek ve söz vermek olarak da geçmektedir. Burada önemli olan durum, uygun şartlara ve kurallara göre hazırlanmış senet olmalarıdır.
Bir senet anlaşması sonucunda vadesi gelmiş ancak halen ödenmemiş senet artık ödenmemiş senet kapsamına girmektedir. Bu açıdan senetlerin tahsilatı için iki yol takip edilebilir. Birincisi, elden tahsil etme yöntemidir.
Diğeri ise banka aracılığı ile tahsil edilen senettir. Vade tarihinden itibaren 2 gün içinde tahsil edilebilmektedir. Eğer kişi imzalanan senet karşısında ödememekte direniyor ve vadesi geçeli uzun zaman oluyorsa, icra takip işlemleri ile bir hukuk bilirkişisinden destek alınmalıdır.
Böylelikle ödemesi için kendisine tanınan yasal süreç takip edilebilir.
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