Aidat için o konutta yaşamanız şart değil

Oturmadığım, havuzunu ve sosyal olanaklarını kullanmadığım dairenin aidatını ödemek zorunda mıyım?

Aidat borcu kullanımla ilgili bir borç değil, malik olmanızla ilgili bir borçtur.

Sitenin sosyal olanaklarını kullanıp kullanmadığınız ya da dairenizde oturup oturmadığınızdan bağımsız bir şekilde her ay düzenli olarak sitenin aidatlarını ödemek zorundasınız. Ödememeniz durumunda kanun gereği aylık yüzde 5'e varan gecikme faizi ve icra takibi başlatılması halinde icra masrafları ile birlikte ödemek zorunda kalabilirsiniz.



Oturduğum sitede bahçe alanının bir kısmını otoparka çevirdiler. Hukuken mümkün mü?

Bahçe alanı ortak alandır ve bu alanda tüm kat malikleri söz sahibidir. Dolayısıyla tüm kat maliklerinin rızası ve onayı olmadan bahçe alanının otopark olarak kullanılmaya başlanması hukuka aykırıdır ve hakimin müdahalesi istenebilir.



Balkonunu kapatan kat malikine karşı neler yapılabilir?

Binanın dış cephesi ortak alandır ve balkonlar tüm kat maliklerinin açık rızası olmaksızın kapatılamaz. Kat maliklerinden birinin balkonu kapatması halinde kat malikleri kurulunca yöneticiye müdahalenin men'i ve ecrimisil davası açabilmesi için yetki verilir ve yönetici bu yetkiye dayanarak dava açabilir.

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