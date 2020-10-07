Kiracı yetki almadan oy veremez
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 30 ve devamı maddeleri gereği, kat malikleri kuruluna kat maliklerinin katılması gereklidir. Kiracıların kat malikleri kuruluna katılma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, dinleyici olarak katılmaları mümkündür.
Kiracıların veyahut da konutu fiilen kullanan kişilerin kat malikleri kurunda oy kullanabilmeleri için, ilgili kat maliki tarafından açıkça ve yazılı bir şekilde yetkilendirilmiş olması gerekir.
Bir sitede yönetici olarak seçildim. Yönetim planında değişiklik yapmak istiyorum. Plan nasıl değiştirilir?
Yönetim planı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereği binanın ya da sitenin tabi olduğu hemen hemen bütün kuralları düzenleyen ve kat maliklerini de bağlayan sözleşme hükmünde bir belgedir. Bu nedenle yönetim planını değiştirmek de oldukça zordur. Yönetim planını değiştirmek için tüm kat maliklerinin 5'te 4'ünün rızasının olması kanun gereği şarttır.
Yönetici arkadaşlarla görüştüm. Kat maliklerine sormadan kapıcı dairelerini kiraya verip, geliri de aidatları indirmek için kullanacağım.
Mümkün mü?
Kapıcı daireleri sitenin veya apartmanın ortak alanı içinde yer alır. Dolayısıyla sadece yöneticinin kararıyla ya da iradesiyle kapıcı dairesinin kiraya verilmesi hukuka aykırıdır. Bunun için tüm kat maliklerinin oy birliği gerekir. Bu konuda oy çokluğuyla dahi karar alınamaz.
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