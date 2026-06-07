T.C.

İZMİR

22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1571 Esas 07.04.2026

İLAN

Davacı ÖVGÜ CEBELİ ile Davalı ÇAĞ CEBELİ arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı tarafça bildirilen Davalı Çağ Cebeli'nin dava dilekçesindeki TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada MERNİS sisteminde adresinin bulunmadığı, yurt dışı adresine tebligat yapıldığı, tebligatın bila iade edildiği, tebligata elverişli adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Hatay Şubesinde açılmış bulunan vadeli USD türündeki 00158038017025929 numaralı hesaptaki, İzmir Hatay Şubesinde açılmış bulunan vadesiz USD türündeki 00158048020173336 numaralı hesaptaki ve İzmir Hatay Şubesinde açılmış bulunan vadesiz TL türündeki 00158007286880934 numaralı hesaptaki mevduat üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkin dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Cevap süreniz 2 hafta olup cevaba tüm delillerin açıkça yazılması, hangi delillerin hangi vakıaya ilişkin olduğunun da bildirilmesi, belge örneklerinin eklenmesi ve başka yerden getirtilecek belge-dosya varsa bilgilerin de bildirilmesi, giderlerin vezneye avans olarak yatırılması, 08/07/2026 günü saat 10:00'da yapılacak duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 07/04/2026

İLGİLİ KİŞİ :

Çağ CEBELİ (T.C. : 55711301632)

Birckholtzweg 5 Hamburg 22159 Hamburg /ALMANYA