Evren Turhan

Galatasaray istediğini aldı

Eklenme Tarihi 22 Ocak 2026

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maça çıktı. Galatasaray adına son haftalarda olumsuz bir tablo vardı. Alınacak iyi sonuç takımın yukarı çıkmasını sağlayacaktı. Morallenecekti. Galatasaray'ın usta ayağı Osimhen'in geri dönmesi takıma olumlu yansıdı. Takıma enerji kattı. Özellikle Leroy Sane ve Barış Alper çok etkiliydi. Yunus Akgün iyi işler yapamadı ama iyi mücadele etti. Torreira ve Lemina orta sahayı iyi kapattı. Sanchez, Abdülkerim ile yine iyi ikili oldu.

Eren'in bindirmeleri iyiydi. Sallai zaten çok formda. Tam bir görev adamı. Atletico Madrid'in golü erken bulması Galatasaray'ı demoralize etmedi... Hiç etkilenmedi ve sonrasında golü de buldu. Önemli pozisyonlar kaçırdı. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanacağını gösterdi. Önemli olan puan kazanıp ilk 24'ü garantilemekti. Diğer maçlara göre Galatasaray daha iyi oynadı.

Okan Buruk ve öğrencileri bu maça iyi hazırlanmış. Son haftalarda alınan sonuçlar ve ortaya konan futbola bakınca çok eleştiriler vardı. İyi oyunla ve puanla birlikte Galatasaray yeniden çıkışa geçecektir. Takım olarak iyi bir mücadele verdiler. Galatasaray dün gece herşeyini verdi. Oyuncular kalitesini gösterdi. Haklı bir şekilde puanı aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti.

