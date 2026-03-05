CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RAMAZAN
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Fatih'te boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında başından vurdu
Fatih'te boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında başından vurdu
Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 14:27
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Fatih'te boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Bunlar da Var
01:04
GOL | Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
05.03.2026
Perşembe
01:08
GOL | Gaziantep FK 0-3 Fenerbahçe
04.03.2026
Çarşamba
04:25
GOL | Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
04.03.2026
Çarşamba
01:17
GOL | Beşiktaş 4-0 Çaykur Rizespor
04.03.2026
Çarşamba
CANLI YAYIN