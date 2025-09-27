Evren Turhan

Galatasaray Alanya deplasmanına 7'de 7 yapmak için çıktı. Oyun temposu yine çok düşüktü. Galatasaray bir türlü vitesi yükseltemiyor.

Takım içine baktığımızda tempo konusunda Sane'de ciddi sıkıntı var. Çok laubali bir oyun oynuyor. Suvanmada da çok etkin değil. Galatasaray maçta bir türlü üretkenliği sağlayamadı. 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerde ciddi sıkıntı yaşadı. Singo maçtaki en iyi oyuncuydu. 22 kişinin içinde en diri gözüken isimdi. İnanılmaz bir asiste imza attı. Icardi kilolu ya da hazır değil deseler de gollerini atmaya devam ediyor.



Takımda ciddi olarak mental bir düşüş var bu da bariz şekilde ortada. Özellikle Sara bir türlü eski performansını sergileyemiyor.

Dün de kötü bir oyun ortaya koydu. Sallai başka bir yerde oynayınca aksadı ama mücadele etti. Genele baktığımızda Galatasaray'da tempoyu yüksetmeye çalışan oyuncu yok. Herkes topu ayağına istiyor. Savanma arkasına koşu yapan bir tek Barış Alper Yılmaz vardı. O da bütün topları kaybetti.



Galatasaray ligde kötü bir oyun ortaya koyuyor. Bu kötü oyun da Şampiyonlar Ligi maçlarına etki ediyor. Liverpool maçında da bu oyun olursa Galatasaray adına facia olur. Okan hocanın yapacağı dokunuşlarla maç öncesinde takımı kendine getirmesi lazım. Kazansa bile her geçen gün oyun anlamında tepkiler artmaya başladı. Eski istek ve coşkunun geri gelmesi lazım.

Doludizgin devam ediyor ama kalitesiyle kazanıyor.