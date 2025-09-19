Evren Turhan

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanına galibiyet parolasıyla çıktı. Okan hoca, maça Sanchez-Singo ikilisiyle başladı. İlkay 11'deydi. Barış Alper santraforda başladı. Maç başlangıcı Galatasaray adına çok iyiydi. Mücadeleye de golle başladık. Kontrol bizdeydi. Topla oynama yüzdesi ve hakimiyet Galatasaray'daydı. Torreira ve Lemina aldığı toplarla hücuma çıkıyordu. Oyun üstünlüğü varken Yunus'un kaptırdığı top ve yediğimiz gol pahalıya mal oldu. Daha sonra Can'ın golü... Barış'ın attığı ve sayılmayan gol, kırılma anıydı.



Galatasaray'ın golü güme gitti. Bu seviyelerde bireysel hata yapmayacaksın. Galatasaray ikinci yarı değişiklikler yaptı ama kontrolü eline alamadı.

Sallai ve Eren Elmalı çok kötü oynadı. Özellikle Eren Elmalı kötü bir maç çıkardı.



Singo takımın en iyi oyuncularındandı ama savunmada çok yalnız kaldı. Takımda isyan eden oyuncu yoktu. İkili mücadelelerde hiçbir şekilde girmediler.

Sarı kart gören oyuncu bile olmadı! Böyle bir kadro kuruyorsan böyle ağır bir yenilgi almayacaksın. Bu skordan dersler alman lazım.

Galatasaray oyundan çok hızlı düştü. Devamlı topu alıp geriye atmalar. Üretkenlikte sıkıntı çekti. Davinson adına şanssız bir gündü. Galatasaray'ın hedefi 24'e kalmak ama dün geceki sonuç hayal kırıklığıydı.