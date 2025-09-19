PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bu skordan ders çıkarmalı

Bu skordan ders çıkarmalı

Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 19 Eylül 2025

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanına galibiyet parolasıyla çıktı. Okan hoca, maça Sanchez-Singo ikilisiyle başladı. İlkay 11'deydi. Barış Alper santraforda başladı. Maç başlangıcı Galatasaray adına çok iyiydi. Mücadeleye de golle başladık. Kontrol bizdeydi. Topla oynama yüzdesi ve hakimiyet Galatasaray'daydı. Torreira ve Lemina aldığı toplarla hücuma çıkıyordu. Oyun üstünlüğü varken Yunus'un kaptırdığı top ve yediğimiz gol pahalıya mal oldu. Daha sonra Can'ın golü... Barış'ın attığı ve sayılmayan gol, kırılma anıydı.

Galatasaray'ın golü güme gitti. Bu seviyelerde bireysel hata yapmayacaksın. Galatasaray ikinci yarı değişiklikler yaptı ama kontrolü eline alamadı.
Sallai ve Eren Elmalı çok kötü oynadı. Özellikle Eren Elmalı kötü bir maç çıkardı.

Singo takımın en iyi oyuncularındandı ama savunmada çok yalnız kaldı. Takımda isyan eden oyuncu yoktu. İkili mücadelelerde hiçbir şekilde girmediler.
Sarı kart gören oyuncu bile olmadı! Böyle bir kadro kuruyorsan böyle ağır bir yenilgi almayacaksın. Bu skordan dersler alman lazım.
Galatasaray oyundan çok hızlı düştü. Devamlı topu alıp geriye atmalar. Üretkenlikte sıkıntı çekti. Davinson adına şanssız bir gündü. Galatasaray'ın hedefi 24'e kalmak ama dün geceki sonuç hayal kırıklığıydı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kötü oyuna üç puan 14 Eylül 2025, Pazar Galibiyet iyi futbol kötü 31 Ağustos 2025, Pazar Ligi antrenman gibi görüyor 25 Ağustos 2025, Pazartesi Emin adımlarla yola devam! 16 Ağustos 2025, Cumartesi
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN Resmi İlandır
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Gelsin Like’lar! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan görsel şölen gibi paylaşım: Yaz pozlarıyla kasıp kavurdu
Türkan Şoray’dan görsel şölen gibi paylaşım
Dilan Çıtak’tan Levent Dörter’in doğum gününde şaşırtan hamle! O paylaşım her şeyi değiştirdi! Boşanma iddiası...
O paylaşım her şeyi değiştirdi! Boşanma iddiası...
Aşk ve Gözyaşı’nın Işıl’ı Afranur Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Aksellerin gelini Işıl Aksel nasıl biri?
Aşk ve Gözyaşı'nın Işıl'ı kim?
Kayseri konserindeki hali dikkat çekmişti... Bengü’den açıklama geldi!
O hali çok konuşulmuştu! Estetik açıklaması