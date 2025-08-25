PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Ligi antrenman gibi görüyor

Ligi antrenman gibi görüyor

Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 25 Ağustos 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, zorlu Kayseri deplasmanında sahaya çıktı. Hafta içinde yaşanan transfer süreci nedeniyle Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı. Bu durumun takımı nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Ancak maçın özellikle ilk bölümünde Galatasaray, kağıt üzerindeki gücünü sahaya yansıtarak bu sorunun cevabını net şekilde verdi. Sahaya yayılan oyun anlayışı, bireysel performanslar ve takım disiplini; Galatasaray'ın bu sezon ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.
Eren Elmalı sol kanatta, Sallai ise sağda çok etkili performans sergiledi. Ancak maçın kilit ismi yine Torreira'ydı. Orta sahanın her alanında vardı; pres yaptı, top kazandı, oyunu kurdu. Takımın dinamosu olmaya devam ediyor.
Galatasaray özellikle ilk yarıda oyunun tüm hakimiyetini elinde tuttu. Topa sahip olan, baskı kuran ve pozisyon üreten taraf Sarı- Kırmızılılar'dı. Uzun süre tek kale oynanan bölümde fark açılabilirdi.
Son vuruşlardaki eksiklikler, skoru daha farklı hale getirmedi. Bu maçta iki oyuncu öne çıktı: Yunus Akgün ve Sane. İlk iki haftada vasat performansıyla eleştirilen Yunus, bu maçta kendine geldi.
Özgüveni artmıştı, kararları daha netti. Sane ise Kayseri gibi zorlu bir deplasmanda kalitesini konuşturdu.
Osimhen her zamanki gibi.
Eğer biraz daha bitirici olabilseydi, skor çok daha farklı olurdu.
Galatasaray ligde 3'te 3 yaparak Eylül'deki Şampiyonlar Ligi maçlarına hazırlık yapıyor. Ligi antrenman gibi görüyor.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Emin adımlarla yola devam! 16 Ağustos 2025, Cumartesi Zorlanmadan rahat kazandı 09 Ağustos 2025, Cumartesi Harika bir sezon oldu 31 Mayıs 2025, Cumartesi G.Saray’ın adı bile yetti 25 Mayıs 2025, Pazar
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İslam Memiş ve dev banka duyurdu: Altın yakında bu rakama çıkacak
Altın yakında bu rakama çıkacak
NETLEŞTİ: Emeklilere faizsiz konut kredisi geldi
Emeklilere faizsiz konut kredisi geldi
50 yaş altına erken emeklilik müjdesi
50 yaş altına erken emeklilik müjdesi
400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
400 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?