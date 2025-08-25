Evren Turhan

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, zorlu Kayseri deplasmanında sahaya çıktı. Hafta içinde yaşanan transfer süreci nedeniyle Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı. Bu durumun takımı nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Ancak maçın özellikle ilk bölümünde Galatasaray, kağıt üzerindeki gücünü sahaya yansıtarak bu sorunun cevabını net şekilde verdi. Sahaya yayılan oyun anlayışı, bireysel performanslar ve takım disiplini; Galatasaray'ın bu sezon ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Eren Elmalı sol kanatta, Sallai ise sağda çok etkili performans sergiledi. Ancak maçın kilit ismi yine Torreira'ydı. Orta sahanın her alanında vardı; pres yaptı, top kazandı, oyunu kurdu. Takımın dinamosu olmaya devam ediyor.

Galatasaray özellikle ilk yarıda oyunun tüm hakimiyetini elinde tuttu. Topa sahip olan, baskı kuran ve pozisyon üreten taraf Sarı- Kırmızılılar'dı. Uzun süre tek kale oynanan bölümde fark açılabilirdi.

Son vuruşlardaki eksiklikler, skoru daha farklı hale getirmedi. Bu maçta iki oyuncu öne çıktı: Yunus Akgün ve Sane. İlk iki haftada vasat performansıyla eleştirilen Yunus, bu maçta kendine geldi.

Özgüveni artmıştı, kararları daha netti. Sane ise Kayseri gibi zorlu bir deplasmanda kalitesini konuşturdu.

Osimhen her zamanki gibi.

Eğer biraz daha bitirici olabilseydi, skor çok daha farklı olurdu.

Galatasaray ligde 3'te 3 yaparak Eylül'deki Şampiyonlar Ligi maçlarına hazırlık yapıyor. Ligi antrenman gibi görüyor.