Evren Turhan

GALATASARAY için artık her maç final. Eyüpspor deplasmanında Sarı-Kırmızılılar maça yine üstün başlayan taraftı. Özellikle Osimhen attığı deparlarla rakip savunmaya sıkıntılar yaşattı. Sallai maça çok iyi başladı ve bunun ödülü olarak golünü de attı. İlk yarıda üretkenlik çok fazla yoktu ama yine de Galatasaray golü bulmayı bildi. Torreira ve Lemina çok iyi ikili oldu.

Sara dün sahada yoktu nedense çok durgundu. İlk yarıda takımın en kötü oyuncusu Frankowski'ydi.

Hem çok tedirgindi, hem pas hataları yapıyordu hem de hırçındı.

Zaten bu nedenle sarı kart gördü.

Frankowski bir türlü takıma uyum sağlayamıyor. Okan hocanın onu çıkarması doğru karardı. Savunmada Sanchez ve Abdülkerim yine çok iyiydi. Galatasaray maç boyunca Eyüpspor'a çok az pozisyon verdi.

Galatasaray emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerliyor.

Eren artık takıma oturdu.

Sallai, Barış'ın yokluğunu hiç hissettirmedi.

Yunus bir var bir yok. Osimhen takımın her şeyi. 2 asist, 1 golle maça damgasını vurdu. Galatasaray için artık şampi.. diyebiliriz.

Bu saatten sonra Sarı-Kırmızılı takımın maç kaybedeceğini hiç düşünmüyorum. Bu takım bu sezon da ipi göğüsledi diyebiliriz.

Galatasaray için artık rahatlıkla şampi.. diyebiliriz. Bu takımın bundan sonra maç kaybedeceğini asla düşünmüyorum.