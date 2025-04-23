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Adım adım çifte kupaya

Evren Turhan

EVREN TURHAN

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Eklenme Tarihi 23 Nisan 2025

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GALATASARAY hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyor. Okan hoca Konyaspor maçında rotasyon yaptı.

Sallai; Mertens, Jakobs'u maçta oynattı. Ve bence Galatasaray takım olarak da oturdu.

Mayıs ayının yaklaşması takımın ritmini de yükseltti. Bunun morali Ziraat Türkiye Kupası'na da yansımış gözüktü. Orta saha üstünlüğü ciddi şekilde Galatasaray'da idi. Osimhen gerçekten çok iyi. Onun takımdaki arzusu gerçekten inanılmaz. Osimhen çok güzel anılarla gidecek.

Galatasaray'dan... Konyaspor maçında da yine golünü attı Nijeryalı yıldız. Mertens tecrübesini her zamanki gibi konuşturdu müthiş bir gol attırdı. Sallai'nin hep iş bitiricilikte sıkıntıları vardı.

Bu maçta gollerini attı. Oyun üstünlüğü maçın genelinde Galatasaray'da idi. Hep coşkulu oynadı.

Takımın ritmi her geçen gün artıyor.

Galatasaray Konya'da çok rahat bir galibiyet aldı.

Günay da Muslera'nın yokluğunda çok büyük bir güven veriyor Galatasaray kalesinde. Bu zaferle Okan hoca ve öğrencileri hem şampiyonluk modunu açtı hem de kupada finale çıkma başarısı gösterdi. Artık çifte kupaya odaklandılar...

"Bu zaferle Okan hoca ve öğrencileri hem şampiyonluk modunu açtı hem de kupada finale çıktı. Hedef çifte kupa."

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