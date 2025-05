Evren Turhan

GALATASARAY her maç final parolasıyla mayıs ayı yaklaştıkça şampiyonluğa doğdu emin adımlarla ilerliyor. Sarı-Kırmızılılar maça çok hızlı bir başlangıç yaptı. Bir taraftan Yunus, bir taraftan Osimhen, diğer taraftan Barış inanılmaz pozisyonlar buldular ve maçı erkenden çözdüler. Arka arkaya gelen goller Cimbom'u iyice rahatlattı.



Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Ancak Torreira'ya da ayrı bir parantez açmak gerekir. Lemina geldikten sonra ofansif gücü inanılmaz derecede yükseldi. Her maçta gol atmaya başladı. Onun adına bu performans inanılmaz. Sivasspor Galatasaray savunmasını zorlayamadı. A Sallai yine formdaydı. Okan hoca onu sağ bekte oynatarak doğru bir karar verdi. Eren'in sakatlığı üzücü umarım ciddi bir durumu yoktur.



Jakobs girdikten sonra iyi işler yaptı. Galatasaray skor 4-0 olduktan sonra oyunu rölantiye aldı. Bu arada kötü bir gol yedi. Muslera'nın o golü yememesi gerekirdi. Galatasaray fişi ilk yarıda çekerek ne kadar motive olduğunu gösterdi. 2. yarıda pozisyonlar vardı ama iştah olarak ilk yarıdaki gibi değildiler. Morata çok etkili değildi. G.Saray'da son bir aydır herkes inanılmaz formda.



Okan hoca ve futbolcuları kutluyorum. Maçın yıldızı da Osimhen'di.

"Galatasaray ikinci yarıda iştahlı değildi ama işi erken bitirdiler. Cimbom şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı"