Evren Turhan

GALATASARAY, Dinamo Kiev maçından sonra ligde kazanmak için sahaya çıktı. Oyuna iyi başlamadı Galatasaray.

Okan hoca orta sahada Kaan, sağ bekte de Sallai ile başladı. Bir türlü oyun üstünlüğünü kuramadı Galatasaray.



İleride üretkenlik yoktu. Ön alan presinde eski isteğinden uzaktı.



Konyaspor'a da oynama alanı verdi. Tek diri olan Barış Alper Yılmaz ile Osimhen'di. Osimhen kendi ürettiği pozisyonda penaltı kazandırdı ve golü buldu Galatasaray. Rakibine pozisyon vermedi Sarı-Kırmızılılar. Son haftalarda Yunus'un formsuzluğu ve Mertens'in durgunluğu Galatasaray'ın hücumdaki gücünü azalttı. Kaan iyi mücadele ediyor ama ağır kalıyor. Okan hoca ikinci yarı değişiklik yapar diye bekledik ama olmadı. Jakobs ve



Mertens ile değişiklikler oldu.

İkinci yarıda biraz daha hareketlilik vardı.

Hakem Halil Umut Meler tüm pozisyonları VAR'a bıraktı.



Konyasporlu oyuncular hep yerde kalarak oyunu soğuttular.



Bu da Galatasaray'ın temposunu yavaşlattı. Önemli olan 3 puan almak. Galatasaray, rakibinden önce oynadı ve kazandı. Fark da maç fazlasıyla 9 puana çıktı.



Önemli olan da kazanmaktı.



"Bir türlü oyun üstünlüğünü kuramadı G.Saray. İleride üretkenlik yoktu. Ön alan presi de yetersizdi.

Sonuçta 3 puanı aldı."